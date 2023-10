Z Mołdawią Probierz nie ma wyboru. Zaskakujący plan

W czwartkowy wieczór Polacy mogli odetchnąć z ulgą, bo po wyjazdowych porażkach z Czechami, Mołdawią i Albanią, w końcu wrócili do kraju z kompletem punktów. Po bramkach Sebastiana Szymańskiego i Adama Buksy pokonali Wyspy Owcze 2-0, a do tego Albańczycy rozbili Czechów 3-0, co sprawia, że piłkarze Michała Probierza wskoczyli na drugie miejsce w tabeli.