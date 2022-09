Z kim Polacy powalczą o Euro 2024? Matematycy już wiedzą

Oprac.: Jakub Kędzior Reprezentacja

Polacy trafili do pierwszego koszyka przed losowaniem eliminacji Euro 2024 i przynajmniej w teorii trafią na słabszych rywali. Podział na koszyki ułożył się jednak w taki sposób, że realne jest trafienie do "grupy śmierci", skąd o awans będzie bardzo trudno. Jednak analitycy z We Global Football wyliczyli, że "Biało-Czerwoni" mogą liczyć na znacznie łatwiejszych rywali.

Zdjęcie Robert Lewandowski / AFP