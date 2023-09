Z bojkotu nici. Mimo afer, kibice są wierni kadrze, wypełnią Stadion Narodowy

W trzech meczach eliminacji do mistrzostw Europy Biało-Czerwoni ugrali ledwie trzy punkty, a w poprzednim meczu ulegli na wyjeździe w Kiszyniowie Mołdawii 2-3 i to mimo prowadzenia 2-0 do przerwy - była to jedna z najbardziej dotkliwych klęsk reprezentacji w ponad 100-letniej historii. Bardzo źle dzieje się również poza boiskiem - jedna wizerunkowa klęska goni kolejną. Na wyprawę do Kiszyniowa zabrano Mirosława Stasiaka, działacza skompromitowanego z powodów korupcyjnych, później PZPN próbował nieudolnie zepchnąć winę na jednego ze sponsorów.