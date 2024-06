Wzruszony Lewandowski, Piszczek i Kuba jako legendy. Polacy zagrają na wyjątkowym obiekcie

Dwa mistrzostwa Niemiec pod wodzą Juergena Kloppa, czy 4 gole w jednym meczu z Realem Madryt - to pierwsze wspomnienia, które mogą przyjść do głowy Robertowi Lewandowskiemu , gdy wczoraj wrócił na Signal Iduna Park. Jak sam mówi, pierwszy raz od dawna ma okazję być w Dortmundzie na dłużej. Wcześniej, już podczas gry dla Bayernu Monachium, przyjeżdżał tu tylko na kilka godzin.

Polska trójka z Dortmundu. Mural Piszczka na Suedtirbuene

Ale do tego obiektu z sentymentem może wracać nie tylko Lewandowski. Polscy kibice, zwłaszcza ci urodzeni w latach 90. i na początku wieku, mogą kojarzyć Signal Iduna Park jako miejsce, w którym wreszcie mogliśmy czuć się dumni z naszych piłkarzy.

Polacy są zresztą na Signal Iduna Park świetnie wspominani. O ile Lewandowskiemu pamiętany jest transfer do Bayernu, w którym święcił jeszcze większe sukcesy, tak Kuba Błaszczykowski i Łukasz Piszczek mają dożywotnie miejsce wśród klubowych legend BVB. We wrześniu obaj doczekają się zresztą pożegnalnego meczu.

Wyjątkowa "Gelbe Wand"

Wizerunek "Piszcza" zdobi zresztą jedno z wejść na trybunę. I to nie byle jaką, bo Suedtribuene, a więc miejsce, gdzie dopingują najzagorzalsi fani BVB. To jedna z najbardziej wyjątkowych trybun w Europie.

Normalnie, podczas meczów Borussii, są na niej głównie miejsca stojące, dzięki czemu pojemność stadionu wzrasta do gigantycznych 80 tysięcy miejsc. Ubrani w klubowe trykoty fani, machając flagami, tworzą prawdziwą "żółtą ścianę", skąd wziął się przydomek Suedtribuene - "Gelbe Wand" . Podczas Euro 2024 wytyczne UEFA sprawiły, że na trybunie zostały zamontowane krzesełka, wobec czego na trybunach zasiądzie około 60 tysięcy fanów.

Signal Iduna Park nie pozostawia wątpliwości, że jest jednym z najbardziej wyjątkowych europejskich stadionów. To obiekt z duszą, która wyczuwalna jest tu na każdym kroku. Zupełnie jakby stadion, będący świadkiem tylu piłkarskich wydarzeń i zasilany nieśmiertelnym "You’ll never walk alone", żył duszą kibiców BVB.