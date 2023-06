Wzruszenie Błaszczykowskiego

- Wczoraj, przyjeżdżając do hotelu, dotarło do mnie, że to jest ten moment, w którym będę miał przyjemność podziękować za lata reprezentowania swojego kraju. Przez te kilkanaście lat były chwile, w których mogliśmy się cieszyć, były też momenty, gdy ponosiliśmy porażki. Taki jednak jest sport. Dla mnie bardzo ważne było to, aby dawać z siebie 100 procent. I w mojej ocenie, ale także waszej [dziennikarzy - red.], to zawsze było na najwyższym poziomie - przyznał Błaszczykowski.