Wzmocnienie Polaków przed barażami. Nikt nie wierzył, że będzie aż tak dobrze

Nie ma wątpliwości, że dzięki regularnej grze w klubie potencjalny reprezentant kraju ma większe szanse, aby błyszczeć w narodowych barwach. Kiedy Jakub Kiwior przechodził do Arsenal FC, większość kibiców pukała się w czoło. "Przecież on tam nie będzie grał" - sądziła wówczas spora część fanów naszej kadry, mając ku temu solidne podstawy. Tymczasem okazuje się, że obrońca pod okiem Mikela Artety zanotował niebywały progres i to tuż przed najważniejszymi meczami reprezentacji.