Wyspy Owcze straszą reprezentację Polski. Michał Probierz może mieć problem

Nie można jednak z pewnością stwierdzić, aby Probierz na start swojej przygody z pierwszą reprezentacją miał najtrudniejszego rywala z możliwych. Nowy selekcjoner naszej kadry zadebiutuje bowiem w starciu z Wyspami Owczymi , które jeszcze kilka lat temu uważano za całkowite peryferia futbolu. Obecnie trochę się to zmieniło, ale wciąż nie wypada nawet zestawiać nazwisk zawodników obu drużyn.

Wyspy Owcze straszą Polaków! Mają jedną przewagę

Gdy sobie przypomnimy mecz Farrerami na Stadionie Narodowym , to trzeba nabrać dużego respektu do naszych rywali. Wystarczy wspomnieć o sytuacji, w której brutalnie w naszym polu karnym przed polskimi kibicami ograny został Tomasz Kędziora . O tej akcji mówiło się naprawdę długo. Na Wyspach Owczych gospodarze będą mieli jedną, bardzo istotną przewagę.

Mowa rzecz jasna o sztucznej murawie, na której nasi reprezentanci nie grają zbyt często. Zrobimy wszystko, by Polska nie czuła się komfortowo na naszym stadionie. Gdy gramy u siebie, staramy się częściej atakować, na dodatek jesteśmy przyzwyczajeni do sztucznej nawierzchni, zbyt wielu okazji do gry na naturalnej trawie nie mamy - straszy w rozmowie z Polsat Sport Solvi Vatnhamar jedna z gwiazd drużyny gospodarzy.