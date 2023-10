Wyspy Owcze odważnie przed meczem. "Nie musimy bać się Polski"

Podkreślił, że meczu z Polską we wrześniu jego drużyna potrafiła grać przez 65-70 minut całkiem dobrze , lecz niefortunny i dyskusyjny rzut karny załamał jego koncepcję gry i w efekcie pozbawił Farerów możliwości wywiezienia punktów z Warszawy.

Przegraliśmy 0-2, ale pokazaliśmy jednak, że jesteśmy w stanie nawet wygrywać takie mecze jeżeli zagramy bardziej ofensywnie i stworzymy więcej możliwości bramkowych i tak właśnie zrobimy w czwartek. Pomimo że zwycięstwo Polski było spodziewane to jednak czujemy niedosyt, że z Warszawy wyjechaliśmy bez punktów

Czwartkowe spotkanie odbędzie się na sztucznej murawie, do której nasi piłkarze nie są przyzwyczajeni.