Wysłannik Interii "włamał się" na trening Polaków. Już wszystko jasne

Radosław Majewski mówił o:

Przewidywaniach na mecz z Austrią: - Przed spotkaniem z Holandią przewidziałem wynik 1-2. A dziś coś czuję, że może się to zakończyć 1-1, ale po bardzo konsekwentnej i wymagającej grze w obronie. Musimy być bardzo skoncentrowani, bo te mistrzostwa pokazują, jak kończą się błędy w defensywie. I nie chodzi tylko o obrońców, ale też o zawodników, którzy mają wracać do obrony. Jak tylko na chwilę ktokolwiek zaśpi, to może się to źle skończyć.