Kolejna wygrana i kolejne wyróżnienie. Choć defensywa Bolonii do najszczelniejszych nie należy, to Łukasz Skorupski w jej bramce robi, co może. Polak właśnie został wybrany do "11" 21. kolejki Seria A przez portal WhoScored. A dzięki pokonaniu Fiorentiny (2-1), drużyna Skorupskiego cały czas wyprzedza w tabeli Juventus Turyn Wojciecha Szczęsnego.