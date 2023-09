Wyniki Fernando Santosa pogrążyły Polskę. Złe wieści o mundialu 2026

Kiedy FIFA zdecydowała się powiększyć mundial do 48 drużyn, wielu protestowało. Uważano, że to za wiele i wiele meczów będzie nudnych. Niemniej ten system ze zwiększoną liczbą zakwalifikowanych drużyn miał być dla Polski na tyle korzystny, iż wielu uważało, że nie sposób się już teraz nie dostać na takie mistrzostwa świata. Skoro biało-czerwoni grali na nich w 2018 i 2022 roku, to chyba tym bardziej na rozdętym mundialu 2026 roku w USA, Meksyku i Kanadzie.