Wymowne sceny po meczu. Tak zachowali się piłkarze. Gromy krytyki

Eliminacje do Euro 2024 będą wspominane jako jedna z największych kompromitacji polskiej reprezentacji. Po meczu piłkarze nie chcieli wyjść do strefy mieszanej, by odpowiadać na pytania dziennikarzy. Kazali czekać na siebie ponad godzinę. W tym czasie Czesi zdążyli w komplecie opuścić stadion. Tylko nielicznie reprezentanci Polski mieli odwagę zabrać głos po klęsce, jaką zakończyły się kwalifikacje.