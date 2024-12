Wymarzony rywal dla reprezentacji Polski. Z nikim nie wygrywaliśmy częściej

Ranking rankingiem, ale ostatnie wyniki to zupełnie co innego. Zwłaszcza jeśli chodziło o Albanię (65. w rankingu), która w ostatnich eliminacjach Euro zatrzymała Polaków i uniemożliwiła im bezpośredni awans na mistrzostwa. A na dodatek wygrała grupę eliminacyjną.

Na turnieju w Niemczech lepiej od Polaków spisali Gruzini (68.) i Słoweńcy (55), którzy wyszli z grupy. Równie słabo zagrały Szkocja i Albania, które także zdobyły tylko punkt. W barażach o Euro odpadły Finlandia (69), Islandia (70) i Izrael. Z kolei Macedonia Północna (67) w poprzednich kwalifikacjach do mundialu dostała do barażów, w półfinale pokonała Włochów i dopiero okazała się słabsza od Portugalii. Finlandii do play off zabrakło za to punktu.