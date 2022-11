Wyjątkowi kibice reprezentacji. Klimatyczne zdjęcie z przestworzy

Wyjątkową eskortę miała dzisiaj reprezentacja Polski w trakcie lotu do Kataru. Kadrowiczom towarzyszyła eskorta pilotów F-16, którzy w ramach rutynowego lotu "odprowadzili" piłkarzy do granicy. Jeden z nich znalazł nawet sposób, by pokazać piłkarzom, że trzyma kciuki za ich dobre wyniki na mundialu.