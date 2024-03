Wyjątkowe wyróżnienie dla Wojciecha Szczęsnego. Komunikat padł krótko po meczu

Wojciech Szczęsny zaprowadził Polskę na EURO 2024. Kapitalna postawa bramkarza w Cardiff

Piękne wyróżnienie dla Szczęsnego. Otrzymał wyjątkowy pseudonim

"Dla Ciebie to pewnie bardzo dobry goalkeeper. Dla mnie to GOATkeeper" - napisano. Określenie GOAT to akronim od angielskiego The Greatest of All Time, czyli "najlepszy w historii". To piękne wyróżnienie dla doświadczonego golkipera, który wkrótce będzie miał okazję napisać kolejny rozdział swojej reprezentacyjnej kariery, tym razem na EURO 2024.