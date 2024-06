Wyjątkowe obrazki przed meczem Polaków. Probierz zwrócił się do piłkarzy, odpowiedziała mu cisza

Do EURO 2024 Probierz w roli selekcjonera przystępował niepokonany. Co prawda nie udało mu się wygrać w eliminacjach ani z Mołdawią, ani z Czechami. Najważniejsze jednak było, że Polacy ostatecznie na mistrzostwa Europy się zakwalifikowali. Wygrane sparingi z Ukrainą i Turcją potęgowały pozytywne odczucia z pracy 51-latka z kadrą . Czuć było, że wszystko zmierza wreszcie w odpowiednią stronę.

Wyjątkowa odprawa Probierza przed meczem z Holandią. Cała sala zamilkła

Uwagę zwraca przede wszystkim wyjątkowa odprawa Michała Probierza przed meczem z Holandią. Trener wielokrotnie podkreślał, że oczekuje od swoich piłkarzy walki, ale przede wszystkim ładnej gry, "gry piłką". Selekcjoner zaapelował przy tym do zawodników, podkreślając, co jest jego zdaniem najważniejsze.

- Żeby nie było sytuacji, że my nie chcemy grać w piłkę. Zrozumcie to jeszcze raz, od samego początku musimy grać w piłkę. To jest klucz, grać w piłkę i walczyć. Nie, żebyśmy walczyli, a przy okazji grali w piłkę, żeby to było jasne - podkreślił selekcjoner.