Wygrane wybory, potem krocie od sponsorów. "Najpilniej strzeżona tajemnica PZPN"

Był sierpień 2021 roku, gdy doszło do zmiany na fotelu prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Stanowisko to zwalniał po dziewięciu latach Zbigniew Boniek, a o miano jego następcy walczyli: wspierany przez ustępującego włodarza Marek Koźmiński oraz Cezary Kulesza. Ostatecznie wybory wygrał ten drugi, stając na czele polskiej piłki.

Rok później doszło do kolejnej wielkiej zmiany w PZPN. Federacja opublikowała wówczas komunikat o podjęciu współpracy z agencją Publicon Sport, której zadaniem jest - jak czytamy w komunikacie - "pośredniczenie przy zawieraniu kontraktów dotyczących praw marketingowych PZPN". Do tamtej pory przez 25 lat odpowiadała za to ogólnoświatowa korporacja SportFive, która starała się o przedłużenie współpracy. Członkowie zarządu wybrali jednak zmianę partnera.

PZPN i jego współpraca z agencją Publicon Sport. "Głosowali nad kotem w worku"

Jacek Harłukowicz opisuje na łamach Onetu w jaki sposób doszło do głosowania. Pytał o to bowiem członków zarządu, którzy wypowiedzieli się anonimowo w tej sprawie. "Gdy z nimi rozmawiam, od każdego słyszę, że... głosowali nad kotem w worku. Przyznają, że treści umowy nie znają, a była ona im jedynie zreferowana przez sekretarza generalnego związku. Co więcej, kiedy jeden z nich chciał się z nią zapoznać, miał usłyszeć, że wcześniej musi podpisać opiewającą na kilkaset tysięcy zł klauzulę poufności" - czytamy.

Agencja Publicon Sport powstała dwa miesiące po wyborze Cezarego Kuleszy. "Wywodzi się" z firmy Publicon Services. Ta zaś jest związana z funduszem kontrolowanym przez biznesmena Radosława Tadajewskiego, który od lat robi interesy z rządem PiS.

Jak podaje Onet, Radosław Tadajewski miał pojawić się u boku Cezarego Kuleszy już podczas jego kampanii wyborczej, kierując nią wraz z Marcinem Cegielskim. "Tadajewski miał zaoferować Kuleszy m.in. tzw. profilowanie jego przekazu w mediach społecznościowych (na wzór tego, co związana z nim spółka HyperCREW wykonała dla sztabu Andrzeja Dudy w wyborach 2022 r.). Według nieoficjalnych informacji w wojnie o prezesurę pojawiły się także komunistyczne teczki na nieprzychylne mu osoby w związku" - pisze Onet.

Tuż po wygranych wyborach Cezary Kulesza miał - jak podaje Onet - udać się w rejs po Morzu Śródziemnym, wraz z m. in. Tadajewskim oraz Cegielskim. Żaden z rzekomych uczestników nie chciał jednak ustosunkować się do sprawy. To wtedy mniej więcej powstała spółka Publicon Sport. Obiecywała ona, że załatwi centrali wielkie wpływy od sponsorów - nawet 70-80 mln w skali roku.