Jakub Kamiński od początku sezonu jest istotną postacią VfL Wolfsburg , co zaowocowało też powrotem do reprezentacji Polski . Młody skrzydłowy nie zamierza jednak spoczywać na laurach.

Kamiński wrócił do regularnej gry w Niemczech

Jakub Kamiński nie będzie dobrze wspominał sezonu 2023/2024. Choć zanotował aż 17 występów w Bundeslidze, uzbierało się na to zaledwie 465 minut, czyli równowartość pięciu pełnych spotkań. Skrzydłowy praktycznie nie liczył się dla trenera Niko Kovaca. Tak kiepska pozycja w VfL Wolfsburg przełożyła się na sytuację 22-latka w kadrze narodowej. Po raz ostatni otrzymał on powołanie na debiutanckie, październikowe zgrupowanie Michała Probierza. Później musiał zaakceptować swoistą degradację, jaką były występy w kadrze U-21 w marcu. "Kamyk" nie łudził się nawet względem wyjazdu na Euro 2024, ale nie zmarnował tego czasu. Opowiedział o tym podczas wywiadu dla "Łączy Nas Piłka", który przeprowadzono z okazji powrotu wychowanka Lecha Poznań do seniorów "biało-czerwonych".