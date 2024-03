Wyciekły nowe koszulki reprezentacji. Fala krytyki, "żartują sobie z nas"

Reprezentacja Polski po naprawdę kiepskich eliminacjach do Euro 2024 , które zakończyła na trzecim miejscu w teoretycznie łatwej grupie E (za Albanią i Czechami), już niebawem stanie przed swoją ostatnią szansą na wyjazd na turniej do Niemiec - czyli barażami.

Dla "Biało-Czerwonych" rozpoczną się one od spotkania z Estonią, które odbędzie się na warszawskim PGE Narodowym już 21 marca. Zespół Michała Probierza będzie mieć tu okazję do zaprezentowania zupełnie nowego wizerunku - i to nie tylko pod względem czysto futbolowym. Wygląda bowiem na to, że już niedługo Robert Lewandowski i spółka zaprezentują całkiem nowe stroje drużyny narodowej.