Wyciekły nazwiska wybrańców Probierza. Tak ma wyglądać kadra na Euro 2024

Trwa gorączkowe odliczanie do pierwszej kluczowej decyzji Michała Probierza przed finałami Euro 2024. W środę o 19:00 selekcjoner reprezentacji Polski ogłosi szeroką kadrę na zbliżające się ME. Znajdzie się w niej 29 zawodników. Dzień przed "godziną zero" komplet nazwisk przedstawia serwis meczyki.pl. W awizowanej grupie nie brakuje niespodzianek, co już teraz generuje kontrowersje.