Cezary Kulesza miał niespodziewanego doradcę

Nadal nie wiadomo jednak, czy Michniewicz jest w stanie się "uratować". Choć wielu już go skreśliło, to jednak cały czas pozostaje selekcjonerem, a kolejne spotkania z Kuleszą i zarządem PZPN sprawiają, że jego sytuacja absolutnie nie jest jasna. Choć z drugiej strony po wszystkim, co się wydarzyło, trudno wyobrażać sobie, by mógł pozostać na stanowisku. Na jego miejsca zgłasza się już kolejka chętnych, tak ze na pewno prezes PZPN będzie miał w kim wybierać.