Wtedy Michał Probierz ogłosi kadrę na Euro 2024. Ekspert nie ma wątpliwości

Reprezentacja Polski rozpocznie za miesiąc start w Euro 2024. Termin tego piłkarskiego świata zbliża się więc szybkimi krokami. Wcześniej jednak poznamy kadrę "Biało-Czerwonych" na turniej do Niemiec. Jak podał Roman Kołtoń, selekcjoner Michał Probierz tylko raz poda nazwiska swoich wybrańców i zrobi to 29 maja. PZPN do 7 czerwca musi zgłosić ostateczną kadrę na mistrzostwa Europy w Niemczech.