Wszystko jest już jasne! Zobacz tabelę "polskiej" grupy

Polska po pięciu spotkaniach miała na koncie cztery punkty i zajmowała trzecie miejsce. Chcąc pozostać na najwyższym szczeblu rozgrywek, nie mogła w niedzielę pozwolić sobie na porażkę. Ciężar gatunkowy starcia był więc bardzo duży, a selekcjoner, jak i piłkarze mieli tego pełną świadomość. W tym samym czasie Belgowie walczyli o to, by wyprzedzić Holendrów i wygrać grupę, co dawało awans do Final Four i szansę na grę o tytuł.

Nasza drużyna w pierwszych minutach gry dała się przeciwnikom zamknąć w okolicach własnego pola karnego. Na szczęście, Walijczycy nie potrafili wykorzystać elementu zaskoczenia i po chwili gra się wyrównała. Pierwsza część gry była bardzo nerwowa, ale w drugiej Orły uciekły spod topora. Gol Karola Świderskiego, po bajecznej asyście Roberta Lewandowskiego dał nam wytchnienie, a ostatecznie - komplet punktów. Jedna bramka padła też w meczu "Oranje" i to oni byli górą.

Końcowa tabela grupy "B" dywizji "A" Ligi Narodów:

1. Holandia 16 pkt., bramki 14:6

2. Belgia 10 pkt., bramki 11:8

3. Polska 7. pkt., bramki 6:12

4. Walia 1 pkt., bramki 6:11