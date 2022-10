Wszystko jasne! Znamy wszystkich rywali Polski w el. Euro 2024

W niedzielę we Frankfurcie odbyło się losowanie grup eliminacyjnych do mistrzostw Europy w Niemczech. Reprezentacja Polski znalazła się przed nim w pierwszym koszyku. Udało się to dzięki utrzymaniu w dywizji A Ligi Narodów, a także pomyślnych wynikach w innych meczach tych rozgrywek. Nasza kadra powalczy o awans na EURO w grupie E z czterema rywalami - Czechami, Albanią, Wyspami Owczymi i Mołdawią.