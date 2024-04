Wszystko jasne. Wiemy, gdzie będzie baza Polaków podczas mistrzostw Europy

Polaków do Euro 2024 prowadziło dwóch trenerów. Zaczął Fernando Santos, który w przeszłości z Portugalią został mistrzem Europy, a także wygrał Ligę Narodów, ale ponieważ nie sprawdził się, zastąpił go Michał Probierz. I to właśnie on był na czele delegacji, która od 2 kwietnia przebywała w Niemczech, aby wizytować ośrodki pod bazę naszej kadry.