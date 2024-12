Wszystko jasne, Probierz i spółka już czekają. Oto rywale Polaków w el. MŚ 2026

Piłkarska reprezentacja Polski już najbliższej wiosny rozpocznie kolejne wielkie zmagania o wyjątkową stawkę i podejdzie do eliminacji do mistrzostw świata 2026, które odbędą się w aż trzech państwach - Kanadzie, Stanach Zjednoczonych oraz Meksyku. W piątek 13 grudnia "Biało-Czerwoni" poznali tymczasem swoich rywali w walce o udział w mundialu - w Zurychu doszło do uroczystej ceremonii losowania grup. Teraz już wszystko jasne - na "Orły", które trafiły do pięciozespołowej grupy G, czekać będą ciekawe wyzwania.