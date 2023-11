Wszystko jasne, Polska poznała rywali w walce o EURO. Oto ścieżki barażowe

To już koniec głównej części eliminacji EURO 2024. We wtorkowy wieczór rozegrano mecze w ostatnich grupach. Przypomnijmy, że reprezentacja Polski nie uzyskała bezpośredniego awansu, będzie więc szukała "biletów" do Niemiec przez drogę barażową. Turniej finałowy odbędzie się w dniach 14 czerwca - 14 lipca właśnie u naszych zachodnich sąsiadów.