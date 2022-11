Wszystko jasne! Oto skład reprezentacji Polski na mecz z Meksykiem

Sytuacja w piłce zmienia się dynamicznie. W czerwcu mieliśmy wielu grających obrońców, ale brakowało skrzydłowych. Teraz to się zmieniło o 180 stopni - mamy skrzydłowych, a brakuje nam obrońców, więc muszę reagować. Liczy się tu i teraz, a nie to, co było

~ powiedział Interii selekcjoner.