Wszystko jasne! Michał Probierz ogłosił powołania. Sensacje i niespodzianki

Michał Probierz w drugiej połowie września dostał od losu absolutnie życiową szansę. Były selekcjoner reprezentacji Polski do lat 21 został bowiem przez Cezarego Kuleszę "powołany" do roli selekcjonera pierwszej drużyny. Z takiej okazji Probierz nie mógł nie skorzystać, szczególnie, że wyprzedził w tym wyścigu nawet Marka Papszuna, który wydawał się faworytem do zastąpienia Fernando Santosa.