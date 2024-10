Wszystkie oczy na Polaka, on znowu to zrobił. Probierz sobie o nim przypomni?

Był to z jego strony mecz co najwyżej przeciętny - Bogusz nasłuchał się nieco krytyki za to, co pokazał na murawie, a miesiąc później nie otrzymał już kolejnego zaproszenia na zgrupowanie na kolejne potyczki LN. Selekcjoner Michał Probierz jednak bez dwóch zdań musi wciąż bacznie obserwować to, co 23-latek wyprawia za oceanem.

Reklama