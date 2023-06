Wstydliwa wpadka, ale co stało się potem? Santos nie szczędził słów

Nie ma wątpliwości, że PGE Narodowy to dla polskiego futbolu miejsce szczególne, wręcz magiczne. Trudno jednak stwierdzić, by biało-czerwoni fani ponieśli drużynę trenera Fernando Santosa do poprzedniego, skromnego triumfu nad Albanią, gdy trzy punkty zapewnił nam Karol Świderski. Wówczas - mimo "komend" wyświetlanych na telebimach - na trybunach długi fragmentami było stosunkowo cicho. Wybijała się tylko mała grupka przyjezdnych, którzy ogłaszając się "przywódcami narodu", dopingowali swoich .