Wstyd i niewybaczalny blamaż. Lider polskiej kadry totalnie zmiażdżony

Wyprawa reprezentacji Polski do Mołdawii okazała się koszmarem. Zamiast trzech kolejnych punktów w el. Euro 2024 kończyliśmy mecz bez choćby najskromniejszej zdobyczy. Porażka 2-3, mimo dwubramkowego prowadzenia do przerwy, wymyka się próbom racjonalnego wytłumaczenia blamażu.

- Absolutny szok. Szło nam gładko z Niemcami, szło nam w pierwszej połowie bardzo gładko z Mołdawią, która była bojaźliwa i zdecydowanie słabsza od Polski. I w szatni w ciągu kwadransa pojechaliśmy na wakacje. Drużyna wsiadła w samochody, w jety i wyjechała. Trzy bramki rywali po przerwie to nie jest kwestia umiejętności. To jest kwestia mentalu - mówi w rozmowie z "Super Expressem" były wiceszef PZPN, Marek Koźmiński.

Koźmiński nie oszczędza Zielińskiego po Mołdawii. Upomina się o nieobecnych weteranów kadry

- Winą trenera nie jest to, jak się zachował na boisku Piotrek Zieliński - a było to oczywiście zachowanie dziecięce. (...) Zakochany jestem w nim, w jego umiejętnościach. Ale w Kiszyniowie tak mnie denerwował, że gdybym go wtedy dorwał, tobym mu głowę urwał. On nawet nie przeszedł obok meczu, on się obok niego prześlizgnął. Ja tego nie akceptuję - irytuje się srebrny medalista olimpijski z Barcelony.