"Wspierałem go, gdy płynęła fala nienawiści". Były trener mocno o Krychowiaku

Michał Globisz to trener, który ma ogromne zasługi w szkoleniu piłkarskiej młodzieży. Z reprezentacyjnym rocznikiem 1982 zdobył w Finlandii mistrzostwo Europy juniorów w roku 2001 . Sam mówi, że to była świetna drużyna ( Sebastian Mila, Tomasz Kuszczak, Łukasz Nawotczyński, Łukasz Mierzejewski, Paweł Brożek, Rafał Grzelak, Łukasz Madej i Paweł Golański ), ale czysto piłkarsko lepszy był zespół U-20, którego najbardziej pamiętnym turniejem były mistrzostwa świata w 2007 r. w Kanadzie. Mimo, że byli trzy lata młodsi od reszty, trener Globisz wziął na ten turniej 17-latków Grzegorza Krychowiaka i Wojciecha Szczęsnego .

Wielu zawodników zaliczyło zjazd formy, może poza Wojtkiem Szczęsnym, ale kozłem ofiarnym stał się Grzesiek. Każdy jego błąd był analizowany na wszystkie strony, przez pożal się Boże ekspertów. Nazwijmy rzeczy po imieniu - Krychowiak stał się ofiarą hejtu i fali nienawiści. Starałem się go wspierać, wysyłając sms-y - Michał Globisz dla Interii.

Trenerzy zaczęli go powoływać na popularne wówczas konsultacje, stał się etatowym reprezentantem Polski juniorów. Potem ten etat przeniósł do drużyny seniorskiej.

- Byłem przekonany, że zrobi wielką karierę, tak samo jak Wojciech Szczęsny. Był jeszcze trzeci muszkieter Michał Janota , on miał talent chyba największy ze wszystkich piłkarzy, których prowadziłem, a było ich bardzo wielu. Niestety z różnych powodów jego kariera nie potoczyła się w idealny sposób. A to, że Krychowiak będzie etatowym reprezentantem Polski seniorów stało się dla mnie jasne, już wtedy w Kanadzie. Nie zawiódł przeciw starszym rywalom, a świetny turniej ukoronował piękną bramką z Brazylią z rzutu wolnego. Wygraliśmy wtedy 1-0. Przegraliśmy 1-3 w 1/8 finału z Argentyną , która miała w składzie m.in. Angela Di Marię i Kuna Aguero .

Grzegorz Krychowiak kończy reprezentacyjną karierę

- 100 meczów nie w kij w dmuchał! - mówi nam trener Michał Globisz. - Trudno wskazać ten najlepszy, ale nie jest tajemnicą, że Grzesiek nigdy nie był wirtuozem techniki, najlepiej grał, gdy był w rytmie meczowym. A najlepiej grał w reprezentacji, gdy był w szczytowej formie w klubie - mówię tu oczywiście o Sevilli, gdzie grał doskonale, co przeniósł do kadry Adama Nawałki. Grą w Hiszpanii zapracował na transfer do Paris Saint-Germain, gdzie nie poszło mu już tak dobrze.