Wspaniały debiut w reprezentacji Polski. Uratował nas przed stratą gola [WIDEO]

Selekcjoner nie tylko jednak zabrał ze sobą młodego zawodnika do Thorshavn, ale i wystawił go w podstawowym składzie . Ten odwdzięczył się w najlepszy możliwy sposób. W 28. minucie, po rzucie rożnym w wykonaniu Farerów, "główkował" Joan Edmundsson , piłka minęła już Wojciecha Szczęsnego , ale na posterunku znalazł się Peda. Obrońca zatrzymał futbolówkę przed linią bramkową, ratując kadrę przed stratą gola .

"To wielka duma, spełnienie dziecięcych marzeń, więc były emocje. Cieszy też, że rodzina jest dumna i szczęśliwa. To na pewno wielka chwila w mojej karierze. No ale jeszcze wiele rzeczy jest do zrobienia, wiele marzeń do spełnienia. Trzeba jeszcze w tej reprezentacji zagrać. Na razie to tylko powołanie. Jeszcze wiele przede mną" - mówił Peda w rozmowie z "Łączy nas piłka" po otrzymaniu powołania.