Wspaniałe wieści z Anglii. Brighton potwierdza. Jakub Moder wrócił!

Jakub Moder w październiku 2020 roku został oficjalnie wykupiony z Lecha Poznań przez Brighton and Hove Albion. Angielski klub zapłacił za młodego Polaka 11 milionów euro, widząc w nim wielki potencjał. Środkowy pomocnik do Premier League przeniósł się niecałe pół roku później, po zakończeniu jego wypożyczenia do Lecha Poznań. Wówczas wszyscy mieliśmy nadzieję, że Moder będzie gwiazdą kadry.

Można powiedzieć, że tak było. Moder z miesiąca na miesiąc coraz lepiej wyglądał w barwach angielskiego klubu. Stawał się lepszym piłkarzem, a kibice "Mew" wymyślili dla Polaka nawet specjalną przyśpiewkę, która brzmi "Tony Bloom went to Europe in a brand new Skoda, brought us back a magic man Jakub, Jakub Moder!" - śpiewali po meczach fani Brighton.

Jakub Moder wrócił do treningów!

Oczekiwania w stosunku do Polaka nieustannie rosły. Niestety jednak wszystko zakończyło się, a przynajmniej bardzo zastopowało, w kwietniu 2022 roku. Drugiego dnia tego miesiąca w starciu z Norwich City Moder pojawił się na murawie z ławki i niestety po zaledwie pięciu minutach musiał boisko opuścić. Wszystko z powodu poważnej kontuzji kolana, której doznał zaraz po wejściu na boisko.

Diagnoza była tragiczna. Moder zerwał więzadła krzyżowe, a to zapowiadało około roczną pauzę. Obecnie jednak Polak pauzuje już 638 dni. W czwartek jeden z angielskich dziennikarzy przekazał, że Moder znalazł się w kadrze na rozgrywki Premier League. Kilka godzin później klub środkowego pomocnika potwierdził, że Moder w końcu ma się dobrze i jest gotowy do treningu.

Na social mediach Brighton and Hove Albion pojawiło się zdjęcie, które wywołało u polskich kibiców niezwykłe emocje. Klub pokazał Jakuba Modera, który trenuje z piłką na murawie. To wieści, na które czekali wszyscy fani reprezentacji Polski. Do powrotu na murawę z pewnością jeszcze potrzebne będzie trochę czasu, ale każdy mały krok w tym kierunku powoduje ekstazę u fanów.

Jakub Moder stracił już rok gry po fatalnej kontuzji kolana. Kiedy nastąpi jego powrót do występów dla Brighton i reprezentacji Polski? / Andy Buchanan / AFP / AFP

Jakub Moder (nr 8) / AFP