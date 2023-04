Wspaniałe słowa o reprezentancie Polski. I tylko jeden problem

Do tej pory w barwach ekipy z De Kuip Polak wystąpił 32 razy we wszystkich rozgrywkach, ośmiokrotnie trafiając do siatki i notując sześć asyst. Feyenoord z chęcią zakontraktowałby pomocnika na stałe, jednak od początku sprawa rozbija się o ewentualną kwotę transferu. Jakiś czas temu w holenderskich mediach wspominano nawet, że z pomocą mają przybyć lokalni inwestorzy .

Feyenoord zachwycony Szymańskim. Problemem mogą okazać się pieniądze

"Jestem ciekawy, czy Feyenoord go kupi po tym sezonie. Moje przeczucie mówi, że nie, ale nie będzie to miało nic wspólnego z umiejętnościami sportowymi. Ostatecznie zadecydują pieniądze. Ma 7 goli i 4 asysty w lidze, powinien stać się większym "killerem", by 10 milionów euro było opłacalne. Jeśli strzeli jeszcze 5 bramek w pozostałych meczach, to prawdopodobieństwo, że klub się na to zgodzi, będzie większe" - dodał.