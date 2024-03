Wskazał największy problem polskiej kadry. "To rodzi pytania"

W czwartkowych powołaniach Michała Probierza Łukasz Gikiewicz, ekspert programu Sport Interia "Gramy Dalej", nie widzi większych zaskoczeń. Zwraca jednak uwagę na problem, który za polską piłką ciągnie się już od dłuższego czasu. Mowa o braku skrzydłowych, wśród których wciąż wiodącą postacią jest blisko 36-letni Kamil Grosicki. - To rodzi pytanie: w jakim miejscu jest nasza piłka, jeśli my cały czas musimy bronić się Grosickim i to do niego dostawiamy kolejnych powołanych - zastanawia się Gikiewicz.