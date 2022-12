Wściekły Jan Tomaszewski uderza. Wskazuje grabarzy polskiej piłki!

Choć reprezentacja Polski po raz pierwszy od 36 lat wyszła z grupy podczas mistrzostw świata i z turniejem pożegnała się dopiero w 1/8 finału po porażce z Francją 1:3, atmosfera wokół drużyny prowadzonej przez Czesława Michniewicza, a szczególnie wobec osoby selekcjonera, wciąż jest bardzo gęsta. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza cały czas nie podjął decyzji co dalej z przyszłością trenera, a Jan Tomaszewski, legendarny bramkarz naszej kadry, na łamach "Super Expressu" apeluje do niego, by odciął się od ludzi, których nazywa "grabarzami" polskiej piłki.