Choć Włosi pojechali do Kataru, to jednak wielu piłkarzy z tamtejszej ligi grało na mistrzostwach świata. Jednym z takich zawodników był Jakub Kiwior, który zagrał we wszystkich czterech spotkaniach reprezentacji Polski, od pierwszej minuty. Tylko w ostatnim meczu, przeciwko Francji, zszedł w końcówce, w pozostałych wystąpił "od deski do deski".