Przyspieszenie w sprawie obywatelstwa Matty'ego Casha nastąpiło na skutek rozmów prezesa PZPN Cezarego Kuleszy z prezydentem Andrzejem Dudą. Jak poinformował Sebastian Staszewski Na specjalną prośbę prezydenta Dudy wniosek Casha, na którego podpisanie wojewoda mazowiecki w teorii miał nawet kilka tygodni, został rozpatrzony w trybie ekspresowym.



Dzięki temu już dziś Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł podpisał wniosek piłkarza Aston Villi i już niebawem Cash będzie mógł zadebiutować w reprezentacji Polski. Bardzo liczy na niego Paulo Sousa, który najwyraźniej ma plan na to, jak wykorzystać zawodnika z Premier League w walce o awans na mistrzostwa świata w Katarze.

W momencie, w którym podpis Radziwiłła znalazł się pod wnioskiem, Cash dostał możliwość wystąpienia do ambasady o wydanie paszportu tymczasowego. To z kolei będzie pokonaniem ostatniej formalnej przeszkody przed powołaniem zawodnika do kadry.



