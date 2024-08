Wojciech Szczęsny zakończył karierę. Gorzkie słowa byłego trenera, jest mu przykro

Warto pamiętać kto dał szansę Szczęsnemu jako pierwszy i wypatrzył go z tłumu rówieśników. To 77-letni dziś trener Michał Globisz, który w 2006 r. powołał go do juniorskiej kadry Polski U-16 i powoływał do kolejnych kategorii wiekowych. W 2007 r. Globisz zabrał Szczęsnego na mistrzostwa świata U-20 mimo, że ten miał dopiero 17 lat. Bramkarz był wówczas najmłodszym członkiem polskiej ekipy.