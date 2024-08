Wojciech Szczęsny zakończył karierę, ale nie musiał. Chciały go topowe kluby

Szczęsny powiedział: dość. Koniec kariery wielkiego bramkarza

Wojciech Szczęsny ma za sobą burzliwe lato. Już późną wiosną stało się jasne, że niełatwo będzie osiągnąć porozumienie z Juventusem w sprawie nowej umowy. Bramkarz odłożył jednak tę kwestię na później, skupiając się na Euro 2024. Po powrocie z turnieju "Stara Dama" zupełnie skreśliła ówczesnego reprezentanta Polski , delegując do Warszawy jednego z trenerów, który miał pomagać 34-latkowi w ćwiczeniach.

Szybko stało się jasne, że weteran nie ma po co wracać do Turynu. Obie strony osiągnęły porozumienie i rozwiązały kontrakt na rok przed jego wygaśnięciem. Wydawało się, że Szczęsny na spokojnie przeanalizuje nowe oferty i wybierze jedną z nich, ale stało się inaczej. We wtorek poinformował, że zakończył piłkarską karierę.