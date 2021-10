24-letni Matty Cash od pewnego czasu jest ważną postacią Aston Villi i coraz lepiej radzi sobie na boiskach Premier League. W tym sezonie rozegrał komplet minut, strzelając gola w meczu z Evertonem.



Angielski piłkarz, którego mama pochodzi z Polski, stara się o polskie obywatelstwo i sam nie ukrywa, że przyjąłby zaproszenie do gry w reprezentacji Polski. Ten temat podzielił kibiców w Polsce, którzy wciąż pamiętają "przeboje" zafundowane przez Ludovicia Obraniaka oraz Eugena Polanskiego, którzy przed Euro 2012 otrzymali polski paszport i prawo gry w kadrze.



Wojciech Szczęsny nie ma nic przeciwko powołaniu Matty'ego Casha

Na kanale "Foot Truck" pomysł powołania Casha do reprezentacji skomentował Wojciech Szczęsny.

- Mi nigdy nie przeszkadzało, że ktoś, kto ma polskie korzenie, chce grać w naszej kadrze - stwierdził Szczęsny.



Jednocześnie polski bramkarz zaskoczył, przypominając historie Emanuela Olisadebe i Rogera Guerreiro. Choć akurat ta dwójka należała do ulubieńców kibiców, to golkiper nie był fanem ich gry w reprezentacji.



- Przeszkadzały mi - z punktu widzenia kibica - bo to nie było za moich czasów, takie tematy jak Olisadebe czy Roger Guerreiro. Oni nie mieli z naszym krajem nic wspólnego poza tym, że grali dobrze w polskiej lidze. To mi się nie podoba. Ale jak ktoś ma polski paszport, bo ma polskie korzenie, to czemu nie? - dodał.

Szczęsny zaznaczył także, że nie miał jeszcze okazji oglądać żadnego występu Casha w Premier League.

