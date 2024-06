Wojciech Szczęsny szykuje film, od razu zapowiedział prawdziwą bombę

Wojciech Szczęsny zamierza uwiecznić swoją karierę za pomocą filmu dokumentalnego. Nie jest to nic odkrywczego, bo wcześniej na platformie Amazon Prime Video znalazły się tego typu produkcje dotyczące Roberta Lewandowskiego czy Jakuba Błaszczykowskiego . Bramkarz Juventusu FC i reprezentacji Polski zamierza zadbać o naprawdę gwiazdorską obsadę .

Szczęsny coraz bliżej końca kariery, zamierza ją uwiecznić

Dlaczego zdecydowałem się na ten film? Bo mam nadzieję, że w tej formie uda mi się powiedzieć całą prawdę o sobie w taki sposób, żeby nie krzywdzić innych ludzi. Film, w przeciwieństwie do książki, daje możliwość pokazania prawdziwych, ludzkich emocji. Ja mogę mieć opinie, które są dla niektórych - nazwijmy je - kontrowersyjne, ale też każdy, kto odgrywa w moim życiu jakąś rolę, będzie miał szansę stanąć przed kamerą, wypowiedzieć się i pokazać swoją perspektywę.

Golkiper już w kwietniu przyznał, że zamierza zakończyć reprezentacyjną karierę po Euro 2024. W mediach pojawia się też coraz więcej doniesień o transferze 34-latka do Arabii Saudyjskiej. Wszystko wskazuje zatem na to, że przed nami już ostatnie rozdziały przebogatej kariery wychowanka Agrykoli Warszawa.

Co za obsada. Ronaldo i... ktoś "większy"

Nieco więcej szczegółów o produkcji Szczęsnego ujawnili dziennikarze portalu Meczyki.pl. Ponoć zdjęcia do filmu już trwają, a niedawno zakończono te w Turynie. Premiera planowana jest na maj przyszłego roku. Ale to nie wszystko. W materiale wziąć udział mają prawdziwe tuzy piłkarskiego świata.

To jednak nie wszystko. Jeszcze więcej zdradził Łukasz Wiśniowski. "Myślę, że prawdopodobnie będzie też Cristiano Ronaldo. I powiem więcej, jest w planach jedno piłkarskie nazwisko mocniejsze od Cristiano Ronaldo. To na pewno będzie światowa produkcja. Trwają dyskusje, w jakich językach, co, kto powinien mówić. Myślę, że będzie plejada wielkich piłkarzy, z którymi grał w Arsenalu".