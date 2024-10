Szczęsny wbił szpilkę Krychowiakowi

Krychowiak i Szczęsny byli jednymi z symboli najlepszych wyników polskiej kadry od lat podczas Euro 2016. Czas jednak mijał i choć kibice wciąż wierzyli w umiejętności bramkarza, to defensywny pomocnik często znajdował się na cenzurowanym. Były zawodnik Sevilli wiedział jednak, kiedy ze sceny zejść i zajął się grą w bardziej egzotycznych ligach.

W rozmowie z TVP Sport, tuż przed rozpoczęciem meczu, Wojciech Szczęsny wbił koledze z boiska ostrą szpilkę. "Krycha dopiero uczy się grać w piłkę. Ja zwykle ratowałem to, co on psuł" - mówił w dowcipnym tonie bramkarz. Nie da się ukryć - role defensywnego pomocnika nie jest łatwa i wiąże się z dużym ryzykiem. Ostatnią linią obrony jest wówczas bramkarz.