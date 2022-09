Na początku konferencji prasowej selekcjoner Czesław Michniewicz potwierdził, że Wojciech Szczęsny rozpocznie mecz z Walią od pierwszej minuty. - Sytuacja jest klarowna, że Wojtek jest numerem 1. Przecież nie zagra dlatego, że przed konferencją spotkaliśmy się w taksówce - zażartował selekcjoner, wzbudzając wesołość na sali.

Co powiedział zaś bramkarz reprezentacji Polski?

Wojciech Szczęsny o ustawieniu reprezentacji Polski:

- Za dużo dyskutujemy na temat formacji. Kiedy nie wychodzi nam jakiś mecz najlepiej, to ta dyskusja wraca. Ważne jest to, aby każdy nauczył się grać w różnych systemach. I każdy skupiał się na tym, by wykonywać swoje zadania na boisku. Ja wiem, na jakiej pozycji gram i co mam robić.

O meczach z drużynami z Wysp Brytyjskich:

- Nie będzie problemów z lekceważeniem przeciwnika, bo to rywal na naszym poziomie. Mamy ten sam cel: utrzymanie w lidze narodów. Będzie to mecz zacięty i wyrównany. Nie gramy tylko po to, żeby zostać w dywizji A Ligi Narodów, ale także po to, by poprawić swoje nastroje przed mistrzostwami.

Wojciech Szczęsny ma problem z ramieniem

O tym, czy odczuwa skutki starcia z Weghorstem:

- Odczuwam mocno. Jednak nie na tyle mocno, by nie móc grać jutro meczu. Tak, chodzi o problem z ramieniem. Bardzo rzadko wpadam w nerwy na boisku, ale uważam, że są sytuacje, w których zdrowie jest najważniejsze, zwłaszcza zdrowie rywala, gdy prowadzisz 2-0 na miesiąc przed mistrzostwami. Ale po meczu podaliśmy sobie rękę z Weghorstem.

O tym, na co stać Walię:

- Graliśmy niedawno z Walią. To drużyna bardzo fizyczna. Mocna piłkarsko, jakościowo podobna do nas. Skupiamy się na sobie, żebyśmy zagrali dobry mecz, chcemy wykorzystać swoje atuty. Wtedy wywieziemy dobry wynik.

- Muszę powiedzieć, że jest jeszcze Aaron Ramsey, bo się obrazi.

Gdy się dowiedział, że jednak nie ma Ramseya:

- To nasza wielka przewaga (śmiech).

O Garethcie Bale'u:

- Znam go bardzo długo. Jest jednym z najlepszych piłkarzy, przeciwko jakim grałem. Jeśli tylko jest zdrowy, to zawsze jest groźny.

Początek meczu Walia - Polska w niedzielę o godzinie 20.45. Stawką spotkania będzie utrzymanie w dywizji A Ligi Narodów.

Z Cardiff Wojciech Górski