Wojciech Szczęsny docenił występ reprezentacji Polski w meczu z Albanią. "Niezła piłka i kontrola nad spotkaniem"

- Czy to był trudny mecz? Nie ma łatwych meczów, ale nasz plan wykonaliśmy. To spotkanie trzeba było wygrać i udało się nam to zrobić, grając - uważam - całkiem niezłą piłkę. W pierwszej połowie długo się przy niej utrzymywaliśmy. Nie stworzyliśmy sobie dużo okazji, ale było widać poprawę. Nie było wprawdzie o to ciężko, ale zagraliśmy lepiej - przyznał Wojciech Szczęsny po spotkaniu z Albanią.