Wojciech Szczęsny bohaterem. Tak dał awans Polakom na Euro 2024 (WIDEO)

Wojciech Szczęsny bohaterem! Tak reprezentacja Polski awansowała na Euro 2024

Jako pierwszy do rzutu karnego podszedł Robert Lewandowski, który wyegzekwował go bardzo pewnie. Później nadeszła kolej na Sebastiana Szymańskiego, Przemysława Frankowskiego, Nicolę Zalewskiego i Krzysztofa Piątka. Każdy z nich trafił do siatki, ale skutecznie odpowiadali Walijczycy, aż do piątej serii, kiedy do piłki podszedł Daniel James. Intencje piłkarza Leeds wyczuł Wojciech Szczęsny, który rzucił się w swoją prawą stronę, czyli dokładnie tam, gdzie strzelił James i obronił strzał.