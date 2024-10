Wojciech Kowalczyk bezlitosny dla kadrowicza po meczu z Chorwacją. "On nam zawalił spotkanie"

To był słodko-gorzki wieczór dla reprezentantów Polski w piłce nożnej. Początek meczu z Chorwacją w wykonaniu podopiecznych Michała Probierza wyglądał naprawdę obiecująco - już w 5. minucie spotkania wynik otworzył Piotr Zieliński . Niestety, kilkanaście minut później piłkarze Zlatko Dalicia dali prawdziwy koncert na Stadionie PGE Narodowym i w zaledwie siedem minut strzelili aż trzy gole.

Gramy Dalej: Trzech najsłabszych w meczu z Chorwacją. Zgadzacie się że on się wypisał z reprezentacji?

Wojciech Kowalczyk grzmi po meczu Polska - Chorwacja. Oberwało się Pawłowi Dawidowiczowi

Już po ostatnich gwizdku w ogniu krytyki znalazł się Paweł Dawidowicz. Wielu ekspertów i dziennikarzy przyznało, że to błędy 29-latka "pomogły" rywalom zdobywać kolejne bramki i dopiero, gdy opuścił on boisko, podopieczni Michała Probierza zaczęli grać, jak należy. Słów krytyki pod adresem defensora nie szczędził także Wojciech Kowalczyk. Były reprezentant Polski w Kanale Zero brutalnie podsumował występ młodszego kolegi po fachu i stwierdził, że nie ma już dla niego miejsca w naszej drużynie narodowej.