Włoski klub marzy o Kamilu Gliku. „Tylko te zarobki”

- Kamil jest zawodnikiem, który potrafi zagrać dobrze i się przebić do podstawowego składu, czy to będzie Serie B, czy Serie A. Ja się o to nie martwię. Jest wyjątkowym twardzielem i da radę w każdych okolicznościach - mówił Jarosław Kołakowski w Polsacie Sport.

Klub z trzeciej ligi włoskiej pyta o Glika

Marta Glik, żona Kamila właśnie opublikowała zdjęcia z rodzinnego wyjazdu na Capri - to wyspa położona niedaleko Neapolu. Wcześniej część wakacji spędzili też w Polsce - był m. in. Lublin, Zakopane czy Mazury. Glik był też na meczu GKS Jastrzębie , którego jest wychowankiem.

Wciąż jednak nie wiadomo, gdzie były reprezentant Polski zagra. We włoskich mediach pojawiła się informacja, że sprowadzeniu Glika to "marzenie Casertany". To włoski klub, który ma występować w Serie C, czyli na trzecim poziomie rozgrywek. To jednak nie zostało jeszcze potwierdzone, bo trwają formalności.